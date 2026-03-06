Уряд Ісландії пропонує провести референдум щодо переговорів про вступ в ЄС 29 серпня

Уряд Ісландії схвалив пропозицію міністерки закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, які були припинені понад десять років тому.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що в уряді було досягнуто одностайності стосовно подання парламентської резолюції.

Згідно з пропозицією, 29 серпня відбудеться референдум щодо продовження переговорів з Європейським Союзом.

Міністерка наголосила, що процес залежить від волі ісландського народу – уряд поважатиме його рішення і не буде агітувати за будь-який з варіантів.

В уряді також висловили занепокоєння з приводу того, що Росія може намагатися вплинути на референдум, водночас заявили, що не толеруватимуть такий вплив ні з боку Росії, ні з боку ЄС.

Гуннарсдоттір очікує, що переговори про вступ можуть розпочатися наприкінці року, якщо результати референдуму вимагатимуть продовження переговорів. При цьому вона не думає, що вони затягнуться.

Вже повідомлялося, що пропозиція резолюції має бути представлена парламенту наступного тижня.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

У липні 2025 року Гуннарсдоттір заявила, що її країна має достатню підтримку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме