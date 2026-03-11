Глава МИД Исландии: мы можем стать следующим членом ЕС, опередив Черногорию

Исландия может завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение "полутора лет" и стать 28-м членом сообщества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир в интервью Politico.

Исландия является членом Европейской экономической зоны и частью Шенгенской зоны свободного передвижения, поэтому она уже имеет в своем законодательстве много законов ЕС. Как результат, "для нас это не будет так сложно" и "это будет достаточно быстрый процесс" – завершить переговоры о вступлении в ЕС, если исландцы проголосуют за возобновление переговоров на референдуме, сказала Гуннарсдоттир.

На вопрос, сможет ли Исландия опередить кандидатов, которые дальше всех продвинулись в переговорах о вступлении в ЕС, таких как Черногория, и стать 28-м членом ЕС, министр ответила "да". Однако она добавила, что "самой большой проблемой, конечно, будет рыболовство".

Министр предупредила, что даже если исландцы скажут "да" в августе, после завершения переговоров все равно потребуется провести еще одно голосование.

Но преимущества присоединения к блоку в период "геополитической турбулентности" производят впечатление, сказала Гуннарсдоттир. "Это также очень важно для наших предприятий, для наших отраслей промышленности, чтобы мы предоставили им убежище и защитили их в рамках Союза", – добавила она.

Исландия получит выгоду от вступления в ЕС как в экономическом плане, так и в плане безопасности: "У нас всегда выше инфляция и выше процентные ставки, чем в других европейских странах. И в экономике слишком много монополий". ЕС также получит выгоду от присоединения к блоку геостратегической и богатой Исландии, добавила она.

Благодаря референдуму в августе "мы передаем власть народу. Я бы сказала, что для Исландии и Европейского Союза было бы выгодно вести переговоры сейчас, а не через два года или еще позже, а именно сейчас", – заявила министр.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были прекращены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснила это неудачами еврозоны.

