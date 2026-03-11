Макрон: блокада Ормузької протоки не виправдовує зняття санкцій з РФ  

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що блокада Ормузької протоки і пов'язане з цим зростання цін на нафту жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти РФ.

Про це він сказав на пресконференції за результатами онлайн-зустрічі "Групи семи" у середу, цитує Le Figaro, пише "Європейська правда".

Зіткнувшись із стрімким зростанням цін на нафту, президент США Дональд Трамп у понеділок, 9 березня, оголосив, що розглядає можливість скасування санкцій проти російської нафти.

Відповідаючи на запитання з цього приводу, президент Франції чітко дистанціювався від свого американського колеги. На думку Емманюеля Макрона, блокада Ормузької протоки "жодним чином не виправдовує скасування санкцій" проти Росії.

Глава Євроради Антоніу Кошта після участі в телеконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу також заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

Нагадаємо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.