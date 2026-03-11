Глава Євроради: зараз не час послаблювати санкції проти Росії

Глава Євроради Антоніу Кошта після участі в телеконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

Про це Кошта написав у соцмережі Х у середу, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що держави G7 зосереджені на мінімізації впливу ситуації в Ірані та в цілому на Близькому Сході на безпеку та світовий енергетичний ринок.

Кошта наголосив, що пріоритетом є забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку, а впровадження обмеження на ціну нафти допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії.

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", – наполіг президент Європейської ради.

Нагадаємо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

За даними CNN, адміністрація Трампа обговорила подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії.