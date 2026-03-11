Макрон: блокада Ормузского пролива не оправдывает снятие санкций с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что блокада Ормузского пролива и связанный с этим рост цен на нефть никоим образом не оправдывает отмену санкций против РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам онлайн-встречи "Группы семи" в среду, цитирует Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Столкнувшись со стремительным ростом цен на нефть, президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 марта, объявил, что рассматривает возможность отмены санкций против российской нефти.

Отвечая на вопросы по этому поводу, президент Франции четко дистанцировался от своего американского коллеги. По мнению Эмманюэля Макрона, блокада Ормузского пролива "никоим образом не оправдывает отмену санкций" против России.

Глава Евросовета Антониу Кошта после участия в телеконференции лидеров G7 по Ближнему Востоку также заявил, что сейчас не следует ослаблять антироссийские санкции.

Напомним, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.