Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО

У вівторок і середу (10-11 березня 2026 року) високопосадовці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відвідали штаб-квартиру НАТО, щоб проінформувати членів Альянсу про кризове управління, зміцнення стійкості та цивільно-військове співробітництво з метою забезпечення безпеки громадян.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, передає "Європейська правда".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав групу та висловив вдячність рятувальним службам України та службам екстреної допомоги за їхню мужність, наполегливу працю та рішучість.

"Цей візит підкреслив постійну підтримку НАТО України у вигляді військової, політичної та гуманітарної допомоги, а також створив можливості для вивчення досвіду України та підвищення готовності членів Альянсу до кризових ситуацій", – йдеться у повідомленні.

Українська делегація на чолі із заступником голови ДСНС генерал-майором Володимиром Демчуком провела переговори з експертами НАТО щодо майбутньої співпраці у задоволенні поточних потреб України, спричинених жорстокою війною Росії. Це включає можливості реагування на надзвичайні ситуації, післявоєнну відбудову, боротьбу з тероризмом, хімічну, біологічну, радіологічну та ядерну оборону, захист критичної інфраструктури, системи раннього попередження.

У НАТО нагадали про практичну підтримку Україні, зокрема у співпраці з ДСНС. Зокрема, у вересні 2025 року, 21 рятувальник ДСНС взяв участь в останніх польових навчаннях EADRCC з управління надзвичайними ситуаціями в Болгарії.

НАТО також надає підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги – загальну структуру, яка охоплює нагально необхідну нелетальну військову допомогу на основі запитів України про підтримку, а також довгострокові проєкти з розбудови потенціалу, покликані допомогти Україні в реформах у секторі оборони та безпеки і післявоєнному відновленні.

Нагадаємо, у лютому в Чернігові генсек НАТО Марк Рютте відвідав місцевий пункт незламності ДСНС, де поспілкувався з рятувальниками та містянами.

У грудні Україна отримала від Сполучених Штатів та Норвегії дві мобільні радіологічні лабораторії, що розширять спроможності українських служб з моніторингу.