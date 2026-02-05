Рютте відвідав Чернігівщину у другий день візиту до України
Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 11:04 —
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час дводенного візиту до України відвідав Чернігівську область, зокрема село Ягідне, де російські окупанти утримували в полоні понад 300 людей.
Про це, як пише "Європейська правда", Рютте написав у мережі X.
Генсек НАТО, який 3 лютого прибув до Києва, поділився, що на наступний день відвідав Чернігів та область – тобто він залишився в Україні на наступну ніч після масованої комбінованої атаки РФ, яка передувала його приїзду.
Рютте разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та начальником Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом відвідали село Ягідне. Генсеку показали підвал, де у 2022 році російські військові майже місяць тримали всіх жителів села. Тоді у Ягідному загинули десятки людей.
Крім того, генсек Альянсу оглянув один з обʼєктів енергетики в області, який зазнав російського обстрілу.
А в Чернігові Рютте відвідав місцевий пункт незламності ДСНС, де поспілкувався з рятувальниками та містянами.
Також генеральний секретар НАТО разом з міністром закордонних справ України відвідали військових 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Посадовцям продемонстрували технології захисту кордону, роботу безпілотників, а також як протидію російським атакам, зокрема "шахедам" та іншим БпЛА.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у вівторок прибув в Україну, де заявив, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.
В Києві Рютте оглянув одну зі столичних ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки.
А під час виступу у Верховній Раді генсек НАТО заявив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL.