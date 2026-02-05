Рютте відвідав Чернігівщину у другий день візиту до України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час дводенного візиту до України відвідав Чернігівську область, зокрема село Ягідне, де російські окупанти утримували в полоні понад 300 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте написав у мережі X.

Генсек НАТО, який 3 лютого прибув до Києва, поділився, що на наступний день відвідав Чернігів та область – тобто він залишився в Україні на наступну ніч після масованої комбінованої атаки РФ, яка передувала його приїзду.

Рютте разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та начальником Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом відвідали село Ягідне. Генсеку показали підвал, де у 2022 році російські військові майже місяць тримали всіх жителів села. Тоді у Ягідному загинули десятки людей.

Фото: X/ Mark Rutte

Фото: X/ Mark Rutte

Крім того, генсек Альянсу оглянув один з обʼєктів енергетики в області, який зазнав російського обстрілу.

А в Чернігові Рютте відвідав місцевий пункт незламності ДСНС, де поспілкувався з рятувальниками та містянами.

Фото: Telegram / В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Також генеральний секретар НАТО разом з міністром закордонних справ України відвідали військових 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Посадовцям продемонстрували технології захисту кордону, роботу безпілотників, а також як протидію російським атакам, зокрема "шахедам" та іншим БпЛА.

Фото: Facebook/ Andrij Sybiha

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у вівторок прибув в Україну, де заявив, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.

В Києві Рютте оглянув одну зі столичних ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки.

А під час виступу у Верховній Раді генсек НАТО заявив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL.