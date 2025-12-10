Україна отримала дві мобільні радіологічні лабораторії від США та Норвегії

Україна отримала від Сполучених Штатів та Норвегії дві мобільні радіологічні лабораторії, що розширять спроможності українських служб з моніторингу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, пише "Європейська правда".

Дві мобільні лабораторії – у вигляді автомобілів з обладнанням – передали профільним організаціям національної гідрометеорологічної служби України.

Голова ДСНС Андрій Даник зазначив, що цей подарунок від США та Норвегії суттєво підсилює спроможності українських служб.

"Мобільні радіологічні лабораторії дозволять нам оперативно виїжджати у будь-який регіон країни, забезпечувати швидкі та точні вимірювання радіаційного фону, а також підтримувати високий рівень готовності у випадку надзвичайних ситуацій", – зазначив очільник ДСНС.

Франція передала українським рятувальникам 40 роботів-пожежників Colossus – моделі, яка успішно показала себе у тому числі під час гасіння пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.