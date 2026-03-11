Делегация ГСЧС посетила штаб-квартиру НАТО

Во вторник и среду (10-11 марта 2026 года) чиновники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) посетили штаб-квартиру НАТО, чтобы проинформировать членов Альянса о кризисном управлении, укреплении устойчивости и гражданско-военном сотрудничестве с целью обеспечения безопасности граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, передает "Европейская правда".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал группу и выразил благодарность спасательным службам Украины и службам экстренной помощи за их мужество, упорный труд и решимость.

"Этот визит подчеркнул постоянную поддержку НАТО Украины в виде военной, политической и гуманитарной помощи, а также создал возможности для изучения опыта Украины и повышения готовности членов Альянса к кризисным ситуациям", – говорится в сообщении.

Украинская делегация во главе с заместителем председателя ГСЧС генерал-майором Владимиром Демчуком провела переговоры с экспертами НАТО относительно будущего сотрудничества в удовлетворении текущих потребностей Украины, вызванных жестокой войной России. Это включает возможности реагирования на чрезвычайные ситуации, послевоенное восстановление, борьбу с терроризмом, химическую, биологическую, радиологическую и ядерную оборону, защиту критической инфраструктуры, системы раннего предупреждения.

В НАТО напомнили о практической поддержке Украины, в частности в сотрудничестве с ГСЧС. В частности, в сентябре 2025 года, 21 спасатель ГСЧС принял участие в последних полевых учениях EADRCC по управлению чрезвычайными ситуациями в Болгарии.

НАТО также оказывает поддержку Украине через Комплексный пакет помощи – общую структуру, которая охватывает срочно необходимую нелетальную военную помощь на основе запросов Украины о поддержке, а также долгосрочные проекты по развитию потенциала, призванные помочь Украине в реформах в секторе обороны и безопасности и послевоенном восстановлении.

Напомним, в феврале в Чернигове генсек НАТО Марк Рютте посетил местный пункт несокрушимости ГСЧС, где пообщался со спасателями и горожанами.

В декабре Украина получила от Соединенных Штатов и Норвегии две мобильные радиологические лаборатории, которые расширят возможности украинских служб по мониторингу.