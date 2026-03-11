Президентка Бундестагу: Путін знає, що у разі нападу на НАТО буде чітка реакція

Правитель Росії Владімір Путін знає, що якщо він атакує НАТО, то від держав Альянсу послідує чітка реакція.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, її цитує "Укрінформ".

За її словами, Німеччина та інші європейські країни добре усвідомлюють, що Росія має на прицілі не лише Україну.

"Росія є великою загрозою, ми це знаємо. Тому ми дуже реалістично оцінюємо ситуацію. Ми не виключаємо нічого з того, що може планувати Путін", – сказала Кльокнер, відповідаючи на запитання щодо можливих провокацій РФ у Європі на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

Водночас вона зауважила, що Путін усвідомлює наслідки можливих агресивних дій проти держав Альянсу.

"Але він також знає, що якби було атаковано територію НАТО – це спричинило б дуже чітку реакцію", – переконана очільниця Бундестагу.

Вона також наголосила на важливості вжиття заходів для обмеження можливостей Кремля фінансувати війну проти України.

Кльокнер запевнила, що Німеччина не відвертає увагу від України попри те, що значна частина світової уваги нині зосереджена на Близькому Сході.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.