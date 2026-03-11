Правитель России Владимир Путин знает, что если он атакует НАТО, то от государств Альянса последует четкая реакция.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президент Бундестага Юлия Клекнер перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, ее цитирует "Укринформ".

По ее словам, Германия и другие европейские страны хорошо осознают, что Россия имеет на прицеле не только Украину.

"Россия является большой угрозой, мы это знаем. Поэтому мы очень реалистично оцениваем ситуацию. Мы не исключаем ничего из того, что может планировать Путин", – сказала Клекнер, отвечая на вопрос о возможных провокациях РФ в Европе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

В то же время она отметила, что Путин осознает последствия возможных агрессивных действий против государств Альянса.

"Но он также знает, что если бы была атакована территория НАТО – это вызвало бы очень четкую реакцию", – убеждена глава Бундестага.

Она также подчеркнула важность принятия мер для ограничения возможностей Кремля финансировать войну против Украины.

Клокнер заверила, что Германия не отвлекает внимание от Украины, несмотря на то, что значительная часть мирового внимания сейчас сосредоточена на Ближнем Востоке.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.