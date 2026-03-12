Перемовники Трампа й Кремля провели зустріч у Флориді

Перемовники Росії та США 11 березня провели нову зустріч у Флориді.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, пише "Європейська правда".

Віткофф поінформував, що у середу 11 березня у Флориді відбулася зустріч з російською делегацією на чолі зі спецпосланцем правителя РФ Кіріллом Дмітрієвим.

Today in Florida, the Russian delegation led by Special Envoy Kirill Dmitriev met with the U.S. delegation, including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and White House Senior Advisor Josh Gruenbaum.



The teams discussed a variety of topics and agreed to stay in touch. – Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 11, 2026

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим зустрілася з американською делегацією, що включала спецпосланця Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума. Команди обговорили низку питань і домовились підтримувати контакт", – повідомив Віткофф у своєму X.

Нагадаємо, 10 березня Зеленський повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп знову висловив претензії на адресу України через безрезультатність перемовин щодо завершення російсько-української війни, та заявив, що тепер у президента України "ще менше карт".