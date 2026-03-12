Укр Рус Eng

Перемовники Трампа й Кремля провели зустріч у Флориді

Новини — Четвер, 12 березня 2026, 07:45 — Марія Ємець

Перемовники Росії та США 11 березня провели нову зустріч у Флориді.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, пише "Європейська правда". 

Віткофф поінформував, що у середу 11 березня у Флориді відбулася зустріч з російською делегацією на чолі зі спецпосланцем правителя РФ Кіріллом Дмітрієвим.

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим зустрілася з американською делегацією, що включала спецпосланця Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума.  Команди обговорили низку питань і домовились підтримувати контакт", – повідомив Віткофф у своєму X.

Нагадаємо, 10 березня Зеленський повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень. 

Минулого тижня президент США Дональд Трамп знову висловив претензії на адресу України через безрезультатність перемовин щодо завершення російсько-української війни, та заявив, що тепер у президента України "ще менше карт". 

