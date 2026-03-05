Трамп заявив, що у України зараз "ще менше карт" і звинувачує Київ у гальмуванні перемовин

Президент США Дональд Трамп знову висловив претензії на адресу України через безрезультатність перемовин щодо завершення російсько-української війни, та заявив, що тепер у президента України "ще менше карт".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Трамп, коментуючи триваючі переговори України й РФ за посередництва США, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "час діяти, і він має забезпечити укладену угоду".

"Думаю, Путін готовий укладати угоду", – вкотре повторив Дональд Трамп.

Американський президент не дав чіткого пояснення, у чому він бачить перешкоджання у переговорному процесі з боку Зеленського, але заявив, що це він "не демонструє достатньо готовності до перемовин" і "немислимо, що він є перешкодою".

"У вас немає карт. У нього тепер ще менше карт", – сказав Трамп, не пояснюючи, чому так вважає.

Також американський президент вчергове розкритикував адміністрацію Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

Паралельно президент України Володимир Зеленський заявив, що від США надійшло прохання про допомогу у протидії "Шахедам", які Іран тепер активно застосовує на Близькому Сході.

Нагадаємо, попередній раунд перемовин з росіянами відбувся у лютому. Нещодавно у Москві заявили, що з приводу наступної зустрічі і її місця немає ясності, оскільки проведення перемовин в Абу-Дабі, як це планувалося раніше, не виглядає можливим, через війну на Близькому Сході. Від Кремля надходили сигнали, що РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки.

У Єврокомісії позицію Москви назвали "виправданням" та спробою затягнути переговорний процес.