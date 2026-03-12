Укр Рус Eng

Переговорщики Трампа и Кремля провели встречу во Флориде

Новости — Четверг, 12 марта 2026, 07:45 — Мария Емец

Переговорщики России и США 11 марта провели новую встречу во Флориде.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, пишет "Европейская правда".

Уиткофф сообщил, что в среду 11 марта во Флориде состоялась встреча с российской делегацией во главе со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпосланником Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, включавшей спецпосланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Груенбаума. Команды обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать контакт", – сообщил Уиткофф в своем X.

Напомним, 10 марта Зеленский сообщил, что по инициативе американской стороны трехсторонние переговоры с РФ и США пока перенесены на следующую неделю.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп снова высказал претензии в адрес Украины из-за безрезультатности переговоров по завершению российско-украинской войны, и заявил, что теперь у президента Украины "еще меньше карт".

