Переговорщики Трампа и Кремля провели встречу во Флориде

Переговорщики России и США 11 марта провели новую встречу во Флориде.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, пишет "Европейская правда".

Уиткофф сообщил, что в среду 11 марта во Флориде состоялась встреча с российской делегацией во главе со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым.

Today in Florida, the Russian delegation led by Special Envoy Kirill Dmitriev met with the U.S. delegation, including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and White House Senior Advisor Josh Gruenbaum.



The teams discussed a variety of topics and agreed to stay in touch. – Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 11, 2026

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпосланником Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, включавшей спецпосланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Груенбаума. Команды обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать контакт", – сообщил Уиткофф в своем X.

Напомним, 10 марта Зеленский сообщил, что по инициативе американской стороны трехсторонние переговоры с РФ и США пока перенесены на следующую неделю.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп снова высказал претензии в адрес Украины из-за безрезультатности переговоров по завершению российско-украинской войны, и заявил, что теперь у президента Украины "еще меньше карт".