Трамп стверджує, що у влучанні ракети по дівочій школі винен сам Іран

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що у влучанні ракети по дівочій школі на півдні Ірану винен сам Іран, всупереч обережнішим заявам Пентагону та журналістським аналізам.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У суботу Трамп заявив, що "наскільки йому відомо", відповідальним за трагічне влучання ракети у приміщення дівочої школи в місті Мінаб є сам Іран.

"Як випливає з того, що я бачив – це зробив Іран", – сказав Дональд Трамп, додавши, що іранські ракети "дуже неточні".

Коли про це перепитали главу Пентагону, він відповів ухильно.

"Звісно, ми ведемо розслідування. Але єдина сторона, яка б’є по цивільних – це Іран", – сказав Гегсет.

Внаслідок ракетного удару по приміщенню школи для дівчат у Мінабі 28 лютого, що стався у години занять, загинуло 168 учениць і 14 викладачів.

CNN раніше на основі супутникових знімків, сукупності усіх заяв, відео з геолокацією та коментарів експертів дійшли висновку, що влучання по школі сталося приблизно тоді ж, коли й американський удар по розташованій поруч базі КВІР.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати у межах операції не могли свідомо завдати такого удару, та з’ясовують, що насправді відбулося.