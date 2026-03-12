Угорщина висунула претензії Україні після заяв РФ про атаку на об’єкт "Турецького потоку"

Будапешт заявив про "атаку проти суверенітету Угорщини" після заяв у Росії про українські удари по компресорній станції, що належать до інфраструктури "Турецького потоку".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто увечері 11 березня.

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору. Блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" і цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними атаками проти нашого суверенітету", – заявив Петер Сійярто.

Ukraine has now attacked the infrastructure of TurkStream in Russia, which guarantees Hungary’s gas supply.



Without TurkStream, Hungary simply cannot be supplied with gas safely from a geographical and physical standpoint.



Ukraine’s oil blockade through the Druzhba pipeline and… – Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 11, 2026

11 березня російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечують газопровід "Турецький потік", зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.

У Міноборони РФ заявили, що українські удари по цій компресорній станції мали на меті "зупинити постачання газу європейським споживачам", та що протягом ночі й дня 11 березня там збили 10 ударних безпілотників літакового типу.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.

Угорщина й Словаччина, як відомо, вважають, що транзит російської нафти через "Дружбу" не відновлюється через політичне рішення України, а не пошкодження його інфраструктури внаслідок російських ударів, та на основі цього блокують низку важливих для України рішень ЄС.

В уряді Угорщини також фактично визнали, що інцидент із затриманням інкасаторів "Ощадбанку" під Будапештом та вилученням цінностей, які вони транспортували з Австрії в Україну, є помстою за "Дружбу".