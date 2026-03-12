Угорський міністр збрехав про узгодження з Україною візиту делегації на "Дружбу" – документ

Угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба", і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.

Про це свідчить нота МЗС у відповідь на повідомлення з Будапешта про візит, яку "Європейська правда" отримала з власних джерел.

Йдеться про відповідь на повідомлення угорської сторони від 10 березня щодо наміру заступника міністра енергетики Габора Цепека здійснити робочий візит в Україну у супроводі угорської делегації, яка вирушила до нафтопроводу "Дружба".

"Для української сторони запропоновані у згаданій ноті посольства терміни візиту є неприйнятними. Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі з заступником міністра енергетики паном Габором Цепеком", – йдеться у ноті МЗС України.

Нагадаємо, угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Цепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

В МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей; президент Зеленський прокоментував, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Угорський міністр закордонних справ після того звинуватив його у брехні та опублікував угорську ноту, з якої також випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським колегою Денисом Шмигалем.

Радник президента України Дмитро Литвин відреагував на це коментарем, що "офіційні візити – це домовленість, а не "кинули ноту".