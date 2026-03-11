МЗС: угорців, що хочуть інспектувати "Дружбу", пустили в Україну, але без офіційного статусу

У Міністерстві закордонних справ заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка "не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей".

Про це сказав у коментарі журналістам речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Як відомо, 11 березня угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", – зазначив Тихий.

Він наголосив, що будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену.

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією", – акцентував речник МЗС.

Він додав, що на території України можуть перебувати громадян інших держав, "які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше Угорщина та Словаччина заявляли про наміри відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі й заявив про спільну думку щодо відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".