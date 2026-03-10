В Орбана кажуть, що готові далі грабувати українських інкасаторів через "Дружбу"

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей були відповіддю Будапешта на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба", а також попередив про можливість подібних операцій в майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex з посиланням на заяву угорського міністра.

Лазар заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Крім того, він визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку не була випадковою.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, – заявив міністр.

Лазар натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину", – сказав посадовець.

Угорський міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що "чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування" цієї справи.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулися в Україну ввечері 6 березня. Водночас захоплені кошти та золото залишилися в Угорщині.

Пізніше в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

