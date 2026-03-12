Венгрия выдвинула претензии Украине после заявлений РФ об атаке на объект "Турецкого потока"

Будапешт заявил об "атаке против суверенитета Венгрии" после заявлений в России об украинских ударах по компрессорной станции, относящихся к инфраструктуре "Турецкого потока".

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал глава МИД Венгрии Петер Сийярто вечером 11 марта.

"Украина теперь атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, которая обеспечивает поставки газа в Венгрию. Без "Турецкого потока" Венгрия просто не сможет безопасно получать газ с географической и физической точки зрения. Блокирование Украиной транзита через нефтепровод "Дружба" и этот удар по "Турецкому потоку" являются серьезными атаками против нашего суверенитета", – заявил Петер Сийярто.

Ukraine has now attacked the infrastructure of TurkStream in Russia, which guarantees Hungary’s gas supply.



Without TurkStream, Hungary simply cannot be supplied with gas safely from a geographical and physical standpoint.



Ukraine’s oil blockade through the Druzhba pipeline and… – Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 11, 2026

11 марта российский энергетический гигант "Газпром" заявил о воздушной атаке на свои объекты, которые обеспечивают газопровод "Турецкий поток", в частности компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.

В Минобороны РФ заявили, что украинские удары по этой компрессорной станции имели целью "остановить поставки газа европейским потребителям", и что в течение ночи и дня 11 марта там сбили 10 ударных беспилотников самолетного типа.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.

Венгрия и Словакия, как известно, считают, что транзит российской нефти через "Дружбу" не восстанавливается из-за политического решения Украины, а не повреждения его инфраструктуры в результате российских ударов, и на основе этого блокируют ряд важных для Украины решений ЕС.

В правительстве Венгрии также фактически признали, что инцидент с задержанием инкассаторов "Ощадбанка" под Будапештом и изъятием ценностей, которые они транспортировали из Австрии в Украину, является местью за "Дружбу".