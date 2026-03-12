Суд ЄС: національні норми, які не дозволяють оновити дані про стать, суперечать праву ЄС

Суд ЄС постановив, що громадяни країн ЄС, які змінили стать в іншій країні, повинні мати можливість оновити дані про свою стать, а національне законодавство, яке унеможливлює такі зміни, не відповідає праву ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про відповідне рішення повідомила пресслужба Суду.

Суд ЄС опублікував висновок стосовно ситуації трансгендерної громадянки Болгарії, яка народилась хлопчиком, у дорослому віці переїхала жити до Італії і там змінила стать на жіночу, після чого спробувала добитися змін в її документах у рідній країні.

Попри медичні і правові оцінки на підтвердження її гендерної ідентичності, у Болгарії це прохання відхилили.

Вищий касаційний суд Болгарії засумнівався, що болгарське законодавство, яке вимагає тлумачити поняття статі виключно у біологічному сенсі та забороняє відповідні зміни, відповідає праву ЄС – та звернувся до Суду ЄС.

Суд ЄС у своєму висновку зазначив, що національне законодавство, яке не допускає оновлення даних про гендер у реєстрах для громадян, які реалізували право на вільне пересування і проживання в іншій країні ЄС, суперечить законодавству ЄС.

Суд зауважив, що хоча питання видачі документів, які посвідчують особу, належить до повноважень країн-членів, це має здійснюватися відповідно до законодавства ЄС.

Суд відзначив, що невідповідність між фактичною ідентичністю особи та даними у її старих документах може створювати їй безпосередні проблеми під час будь-яких перевірок особи і транскордонних поїздок.

Також Суд ЄС вважає, що за принципами законодавства ЄС національний суд не має бути "зв’язаний" тлумаченнями національного КС, якщо така інтерпретація перешкоджає дотриманню права ЄС.

У Чехії дозволили змінювати стать у паспорті без хірургічного втручання.

Минулого року генеральний адвокат Суду ЄС опублікувала позицію, що обмеження щодо пов’язаного з ЛГБТ+ контенту в Угорщині є порушенням законодавства ЄС.