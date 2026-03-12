Суд ЕС: национальные нормы, не позволяющие обновить данные о поле, противоречат праву ЕС

Суд ЕС постановил, что граждане стран Евросоюза, которые изменили пол в другой стране, должны иметь возможность обновить данные о своем поле, а национальное законодательство, делающее невозможным такие изменения, не соответствует праву ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", о таком решении сообщила пресс-служба Суда.

Суд ЕС опубликовал заключение по ситуации трансгендерной гражданки Болгарии, которая родилась мальчиком, во взрослом возрасте переехала жить в Италию и там изменила пол на женский, после чего попыталась добиться изменений в документах в родной стране.

Несмотря на медицинские и правовые оценки в подтверждение ее гендерной идентичности, в Болгарии эту просьбу отклонили.

Высший кассационный суд Болгарии усомнился, что болгарское законодательство, которое требует толковать понятие пола исключительно в биологическом смысле и запрещает соответствующие изменения, соответствует праву ЕС – и обратился в Суд ЕС.

Суд ЕС в своем заключении отметил, что национальное законодательство, не допускающее обновления данных о гендере в реестрах для граждан, которые реализовали право на свободное передвижение и проживание в другой стране ЕС, противоречит законодательству Евросоюза.

Суд отметил, что хотя вопрос выдачи документов, удостоверяющих личность, относится к полномочиям стран-членов, это должно осуществляться в соответствии с законодательством ЕС.

Суд отметил, что несоответствие между фактической идентичностью лица и данными в его старых документах может создавать ему непосредственные проблемы во время любых проверок личности и трансграничных поездок.

Также Суд ЕС считает, что по принципам законодательства Евросоюза национальный суд не должен быть "связан" толкованиями своего конституционного суда, если такая интерпретация препятствует соблюдению права ЕС.

В Чехии разрешили менять пол в паспорте без хирургического вмешательства.

В прошлом году генеральный адвокат Суда ЕС опубликовала позицию, что ограничения по связанному с ЛГБТ+ контенту в Венгрии является нарушением законодательства Европейского Союза.