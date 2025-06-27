У Чехії дозволили змінювати стать у паспорті без хірургічного втручання

Міністерство охорони здоровʼя Чехії дозволило зміну юридичної статі для трансгендерних людей без обовʼязкового проведення хірургічного втручання, що відповідає практиці більшості європейських країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Expats.cz.

З липня в Чехії для офіційної зміни статі більше не буде потрібно хірургічне втручання або гормональне лікування, оголосило чеське Міністерство охорони здоровʼя.

Таке рішення воно ухвалило у відповідь на рішення Конституційного суду від 2024 року. Суд тоді визнав, що вимога хірургічного втручання та стерилізації для юридичного визнання статі порушує людську гідність.

За новими правилами, громадянину Чехії достатньо буде діагнозу транссексуалізму, встановленого сертифікованим сексологом, для зміни юридичної статі (статі в документах).

Раніше для офіційної зміни статі необхідно було пройти операцію, затверджену комісією, призначеною МОЗ Чехії.

Чехія була однією з останніх країн Європи, яка вимагала стерилізації для юридичного визнання статі, що викликало критику як з боку міжнародних організацій, так і з боку чеських правозахисних груп.

Раніше в Чехії набув чинності закон, який розширює права одностатевих пар у країні, хоча й не легалізує шлюби для них.