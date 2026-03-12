На лідера ультраправих Литви поскаржились за прирівняння відновлення незалежності до перевороту

На лідера литовських ультраправих Ремігіюса Жемайтайтіса подали скаргу у поліцію за слова в ефірі, де він фактично назвав підписання Акту про відновлення незалежності "переворотом".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У поліції підтвердили, що отримали заяву щодо лідера "Зорі Німану" Жемайтайтіса за його слова у телеефірі стосовно дня відновлення незалежності Литви після десятиліть радянської окупації, який відзначають 11 березня.

Зміст скарги полягає у тому, що Жемайтайтіс "поширив неправдиву інформацію про події 11 березня та відновлення незалежності Литви загалом" у програмі OpTV.

У телеефірі Жемайтайтіс сказав, що підписанти Акту про відновлення незалежності діяли як повстанці і їх "слід так називати".

"Я не знаю, чому їх називають підписантами. Або взяти відновлення незалежності – це не так, у Литві була революція, був організований переворот, було повстання. Тож я називаю їх учасниками повстання", – сказав політик.

Зміст висловлювань політика може підпадати під статтю кримінального кодексу стосовно виправдання злочинів СРСР або нацистської Німеччини, їхнього заперечення чи значного применшення. За нею передбачаються покарання у вигляді штрафу, громадських робіт, обмеження волі чи арешту, у найжорсткіших випадках – позбавлення волі на термін до 2 років.

Нагадаємо, у грудні Жемайтайтісу оголосили вирок у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

У січні політику довелось пояснювати інцидент під час його поїздки у регіони – коли він грубо виштовхав із зали протестувальника.