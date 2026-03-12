На лидера ультраправых Литвы пожаловались за приравнивание восстановления независимости к перевороту

На лидера литовских ультраправых Ремигиюса Жемайтайтиса подали жалобу в полицию за слова в эфире, где он фактически назвал подписание Акта о восстановлении независимости "переворотом".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В полиции подтвердили, что получили заявление в отношении лидера "Зари Немана" Жемайтайтиса за его слова в телеэфире относительно дня восстановления независимости Литвы после десятилетий советской оккупации, который отмечают 11 марта.

Содержание жалобы заключается в том, что Жемайтайтис "распространил ложную информацию о событиях 11 марта и восстановлении независимости Литвы в целом" в программе OpTV.

В телеэфире Жемайтайтис сказал, что подписанты Акта о восстановлении независимости действовали как повстанцы и их "следует так называть".

"Я не знаю, почему их называют подписантами. Или взять восстановление независимости – это не так, в Литве была революция, был организован переворот, было восстание. Поэтому я называю их участниками восстания", – сказал политик.

Содержание высказываний политика может подпадать под статью уголовного кодекса относительно оправдания преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицания или значительного преуменьшения. По ней предусматриваются наказания в виде штрафа, общественных работ, ограничения свободы или ареста, в самых жестких случаях – лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в декабре Жемайтайтису объявили приговор по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

В январе политику пришлось объяснять инцидент во время его поездки в регионы – когда он грубо вытолкал из зала протестующего.