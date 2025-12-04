Суд оштрафував лідера ультраправих Литви за антисемітські висловлювання на 5 тисяч євро

Вільнюський окружний суд у четвер оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Вирок Вільнюського окружного суду є рішенням першої інстанції, тож практично напевно його буде оскаржено в Апеляційному суді Литви. Це можна зробити протягом 20 днів.

Жемайтайтіс засуджений за підбурювання і заохочення ненависті проти групи осіб єврейської національності, а також за публічне грубе применшення Голокосту, здійсненого нацистською Німеччиною в Литві. Сам він у четвер у суді не з'явився і вироку не вислухав.

"Він публічно насміхався, принижував, підбурював до ненависті до групи осіб або окремих її представників через їхню єврейську національність. Така публічно висловлена думка виходить за рамки свободи вираження, порушує принцип рівноправності і тягне за собою кримінальну відповідальність", – заявила голова колегії суддів Ніда Вігелене.

Головний прокурор Вільнюської окружної прокуратури Юстас Лауцюс наголосив, що цей вирок свідчить: для антисемітизму в Литві немає місця, а особи, які скоюють такі злочини, спрямовані на розпалювання ненависті, можуть бути засуджені незалежно від їхнього впливу в політиці або займаних посад.

Прокурор пропонував призначити Жемайтайтісу штраф у розмірі 51 250 євро. Сам прокурор каже, що в таких справах, де судять політиків, які перебувають при владі, важливий не розмір покарання, а сам факт юридичної оцінки.

"Крім того, я зрозумів, що пан Жемайтайтіс засуджений не за всією сукупністю пред'явлених епізодів, а лише за частиною з інкримінованих йому", – зазначив Лауцюс.

Конституційний суд 25 квітня 2024 року встановив, що дії та антисемітські висловлювання Жемайтайтіса порушили принесену ним присягу і грубо порушили Конституцію. Однак він встиг вчасно вийти зі складу Сейму, щоб уникнути санкції в рамках процедури імпічменту – усунення з посади з десятирічною забороною обіймати посади, які вимагають складення присяги Литовській Республіці.

Пізніше щодо Жемайтайтіса було розпочато кримінальне переслідування, і справу передали до Вільнюського окружного суду.

Нагадаємо, Ремігіюс Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

