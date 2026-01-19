Лідер ультраправих Литви втрапив у новий скандал – через виштовханого протестувальника

Лідеру ультраправої литовської партії "Зоря Німану" Ремігіюсу Жемайтайтісу довелось пояснювати інцидент під час його поїздки у регіони – де він, схоже, грубо виштовхав із зали протестувальника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Інцидент стався під час поїздки Жемайтайтіса у містечко Вілкавішкіс на заході країни. Зустріч з політиком мала проходити у приміщенні бібліотеки. Туди зійшлися у тому числі протестувальники, переважно молодь, із плакатами, де радили йому забиратися геть. Перед зустріччю оголосили, що неповнолітніх і протестувальників не будуть пускати до зали.

Після прибуття Жемайтайтіса і "привітання" від протестувальників напруга швидко зросла. Схоже, що частина протестувальників все ж зайшли до будівлі.

Кадри сутички зняли присутні на місці журналісти регіонального видання Santaka, відео поширив також лідер молодіжної організації Умберто Масі. На відео можна бачити, як Жемайтайтіс наближається до юнака, що тримає високо піднятий плакат, та виштовхує його у коридор.

Після розголосу Жемайтайтіс пояснив свої дії тим, що хлопець нібито штовхав літніх людей, присутніх у приміщенні.

"Ми його просили вийти, а він продовжував атакувати тих людей", – стверджує політик.

У поліції повідомили, що юнак не захотів писати заяву у зв’язку із застосуванням сили з боку Жемайтайтіса.

"Зустріч все ще триває, поліція на місці. За попередньою інформацією, особа, яку виштовхав член Сейму, відмовилася від написання заяви і не має претензій. Поліція уточнює обставини і ухвалить рішення після відповідної оцінки", – зазначив речник поліції Рамунас Матоніс.

В офісі прем’єрки Інги Ругінене вже відреагували інцидент, зазначивши, що дії Жемайтайтіса "перейшли межі здорового глузду".

"Застосування фізичної сили, особливо політиком – це абсолютно неадекватна й ганебна поведінка. Яким би не був контекст – протести, опонуючі погляди, з чим доводиться стикатися багатьом політикам – це ніяк не виправдовує застосування сили", – прокоментував речник Ігнас Добровольськас.

Раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що очільниця литовського національного мовника LRT має піти у відставку після інциденту із головою "Зорі Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом.

У грудні Жемайтайтісу оголосили вирок у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.