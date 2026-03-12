ЄС вдалося повернути понад 8 тисяч європейців з Близького Сходу

У четвер, 12 березня, два репатріаційні рейси з Близького Сходу, які були зафрахтовані Європейською комісією, приземлилися у Варшаві, збільшивши кількість евакуйованих європейців до понад 8 тисяч.

У четвер, 12 березня, до Варшави із Близького Сходу повернувши 303 європейських громадян. Цей та ще понад 70 рейсів був скоординований Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації ЄС.

Відтак завдяки цим рейсам понад 8 тисяч європейських громадян повернулися до Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії, Франції, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Португалії, Румунії, Словаччини та Швеції.

"Ми продовжуватимемо захищати наших громадян, де б вони не знаходилися, надаючи допомогу, коли виклики є занадто великими, щоб будь-яка країна могла впоратися з ними самостійно", – заявила європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб.

До Франції станом на суботу, 8 березня, повернули 4,3 тисячі громадян з тих, які хотіли вилетіти з країн Близького Сходу у зв'язку з останніми подіями.

Того ж дня до Варшави повернувся перший з двох військових літаків, які Польща залучила для евакуації своїх громадян з Близького Сходу.

