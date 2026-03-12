ЕС удалось вернуть более 8 тысяч европейцев с Ближнего Востока

В четверг, 12 марта, два репатриационных рейса с Ближнего Востока, которые были зафрахтованы Европейской комиссией, приземлились в Варшаве, увеличив количество эвакуированных европейцев до более 8 тысяч.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией, пишет "Европейская правда".

В четверг, 12 марта, в Варшаву с Ближнего Востока вернулись 303 европейских гражданина. Этот и еще более 70 рейсов были скоординированы Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

Таким образом, благодаря этим рейсам более 8 тысяч европейских граждан вернулись в Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Францию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Австрию, Португалию, Румынию, Словакию и Швецию.

"Мы будем продолжать защищать наших граждан, где бы они ни находились, оказывая помощь, когда вызовы слишком велики, чтобы какая-либо страна могла справиться с ними самостоятельно", – заявила европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб.

Во Францию по состоянию на субботу, 8 марта, вернули 4,3 тысячи граждан из тех, кто хотел вылететь из стран Ближнего Востока в связи с последними событиями.

В тот же день в Варшаву вернулся первый из двух военных самолетов, которые Польша привлекла для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока.

