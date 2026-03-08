Укр Рус Eng

Польща евакуює своїх громадян з Близького Сходу військовими літаками

Новини — Неділя, 8 березня 2026, 11:54 — Марія Ємець

До Варшави повернувся перший з двох військових літаків, які Польща залучила для евакуації своїх громадян з Близького Сходу.

Як інформує RMF24, про це повідомили на сторінці Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Пізно увечері 7 березня у Варшаві приземлився перший з двох літаків, відряджених за поляками, які застрягли на Близькому Сході. Ці Boeing 737 зазвичай використовуються для польотів високопосадовців.

Літаки вирушили на Близький Схід вранці того ж дня і приземлились в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. 

В Оперативному командуванні зазначили, що цими рейсами повернуть 106 громадян.

"Операція здійснюється у тісній координації з державними інституціями, що відповідають за безпеку громадян; ситуація в оперативній зоні перебуває під постійним моніторингом. Польська армія залишається готовою допомагати польським громадянам", – зазначили у дописі. 

Військові беруть участь в евакуації у межах Близькосхідного іноземного контингенту, створеного рішенням президента Кароля Навроцького на запит прем'єра Дональда Туска. Операцією керує Оперативне командування ЗС Польщі.

Фінляндія у неділю поверне ще 160 своїх громадян з Близького Сходу, Естонія – очікує останні рейси.

До Франції станом на суботу повернули 4300 громадян з тих, які хотіли вилетіти з країн Близького Сходу у зв'язку з останніми подіями.

