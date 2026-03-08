До Франції змогли повернутись 4300 громадян з тих, хто застряг на Близькому Сході через війну

Станом на суботу до Франції повернулись близько 4300 громадян з тих, хто застряг у країнах Близького Сходу через війну.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро 7 березня повідомив, що станом на цей час до Франції вдалось повернутись приблизно 4300 французам з тих, хто перебував на Близькому Сході на момент початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

З них 800 осіб повернулися чартерними рейсами за сприяння МЗС Франції, яких було загалом шість, решта – комерційними авіарейсами.

"Завтра у нас буде шість рейсів з Еміратів, у понеділок також", – сказав Барро. За його словами, днями буде також ще п’ять чартерних рейсів для громадян Франції.

У неділю планується також рейс з Бейрута, столиці Лівану – ним розраховують вивезти з країни "найбільш вразливі категорії" громадян Франції з тих, які бажають залишити країну.

Всього у регіоні на момент початку бойових дій перебували близько 400 тисяч французів, включно з тими, хто жив і працював у країнах перебування. З них приблизно 5000 повідомили МЗС про бажання виїхати. 80% цих громадян зосереджені в ОАЕ.

Перший репатріаційний рейс для французів прибув до Франції 4 березня, перший евакуаційний рейс Британії – 6 березня.

Читайте також ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи