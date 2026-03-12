Польща оновила програму бойової підготовки через війну в Україні

Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив про внесення змін до програми з бойової підготовки, які тепер включатимуть елементи реагування на загрозу безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила польська агенція PAP.

Тепер під час курсів бойової підготовки солдати навчатимуться нейтралізувати безпілотні літальні апарати за допомогою штатної зброї.

Нововведення включають як підготовчі навчання, так і практичні стрільби, які мають на меті підвищити ефективність у бойових операціях, де безпілотники відіграють значну роль.

У повідомленні зазначається, що ці зміни є частиною постійної адаптації системи підготовки Збройних сил Польщі до сучасних безпекових викликів та уроків, отриманих під час спостереження за збройними конфліктами.

Як писала "Європейська правда", українські військові інструктори навчатимуть солдатів Бундесверу відбивати потенційний напад Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила групу експертів з безпілотників на Близький Схід для захисту американських військових об’єктів в регіоні, зокрема в Йорданії.