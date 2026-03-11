У Німеччині розкрили деталі участі українських військових у навчаннях Бундесверу

Українські військові інструктори допомагатимуть солдатам Бундесверу підготуватися до будь-якого можливого нападу Росії на НАТО в рамках домовленості між Києвом та Берліном.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив генеральний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв’ю агенції Reuters.

Минулого місяця стало відомо, що Німеччина домовилася з Україною про залучення українських військових до навчань своїх Збройних сил для отримання досвіду відбиття російських атак.

"У нас високі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, які мають досвід бойових дій проти Росії", – заявив в інтерв’ю Reuters генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.

Він сказав, що Німеччина стала першою країною, яка досягла домовленості з Україною про надання військових інструкторів, але прогнозує, що інші держави наслідуватимуть цей приклад.

Глава німецької армії повідомив, що початковий контингент українців налічуватиме "двозначну кількість" солдатів, які залишатимуться в Німеччині кілька тижнів.

Очікується, що інструктори нададуть німецьким солдатам свій досвід у галузі артилерії, інженерії, бронетанкових операцій, використання безпілотників, а також командування та управління.

З 2022 року Німеччина навчала українські війська поводженню з бойовими машинами піхоти Marder, танками Leopard, гаубицями та системами протиповітряної оборони.

"Те, що вони тепер повертаються до нас як інструктори, відображає партнерство у сфері безпеки на рівних умовах", – сказав Фройдінг.

Генеральний інспектор Бундесверу наполягає на тому, що подібні навчання є терміново необхідними. Він посилається на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, які свідчать про те, що Росія може бути готова до масштабного нападу НАТО до 2029 року.

"У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тож ми повинні використовувати кожну можливість для підготовки", – додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила групу експертів з безпілотників на Близький Схід для захисту американських військових об’єктів в регіоні, зокрема в Йорданії.

Прем'єр Британії Кір Стармер після початку американської операції проти Ірану заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників на Близькому Сході.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.