Польша обновила программу боевой подготовки из-за войны в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил о внесении изменений в программу боевой подготовки, которые теперь будут включать элементы реагирования на угрозу беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское агентство PAP.

Теперь во время курсов боевой подготовки солдаты будут учиться нейтрализовывать беспилотные летательные аппараты с помощью штатного оружия.

Нововведения включают как подготовительные учения, так и практические стрельбы, которые имеют целью повысить эффективность в боевых операциях, где беспилотники играют значительную роль.

В сообщении отмечается, что эти изменения являются частью постоянной адаптации системы подготовки Вооруженных сил Польши к современным вызовам безопасности и урокам, полученным во время наблюдения за вооруженными конфликтами.

Как писала "Европейская правда", украинские военные инструкторы будут обучать солдат Бундесвера отражать потенциальное нападение России на НАТО в рамках договоренности между Киевом и Берлином.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила группу экспертов по беспилотникам на Ближний Восток для защиты американских военных объектов в регионе, в частности в Иордании.