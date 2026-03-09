Україна направила спеціалістів з безпілотників для захисту американських баз в Йорданії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відправлення групи українських експертів з безпілотників для захисту американських військових об’єктів на Близькому Сході, зокрема в Йорданії.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський підтвердив у інтерв’ю газеті The New York Times.

За його словами, Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу від України у четвер, 5 березня. Українська команда фахівців вирушила на Близький Схід наступного дня, повідомив Зеленський.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", – розповів український президент.

Білий дім не відповів на запит журналістів про те, чи зверталися Сполучені Штати по допомогу до України.

Як писала "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після початку американської операції проти Ірану заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників на Близькому Сході.

У відповідь на це Зеленський, що не чув таких запитів, але українська сторона готова ділитися досвідом у сфері протидії дронам.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.