У Варшаві запроваджують заборону на нічний продаж алкоголю 

У четвер Рада Варшави прийняла рішення про введення нічної заборони продажу алкоголю на всій території міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Заборона продажу алкоголю буде діяти з 22:00 до 6:00 і стосуватиметься магазинів та автозаправних станцій. Якщо постанова не буде оскаржена воєводою, заборона почне діяти з 1 червня.

Члени Ради були практично одностайні і 57 голосами за, при двох проти (від опозиційної "Права і справедливості"), прийняли проєкт, що вводить нічну заборону на всій території Варшави. Раніше свою думку про проєкт висловили райони. Всі 18 районних рад підтримали цю ідею.

Впровадження нічної заборони продажу алкоголю у Варшаві пройшло довгий шлях, який розпочався з проєкту резолюції, запропонованого організацією Miasto Jest Nasze.

Мер міста Рафал Тшасковський спочатку був проти заборони, але потім змінив думку і запропонував свій проєкт, в якому хотів ввести заборону на всій території міста.

Потім він відмовився від цієї ідеї і запропонував ввести пілотну нічну заборону на території двох районів: Śródmieście і Praga-Północ, яка почала діяти з 1 листопада 2025 року.

"Обмеження нічного продажу алкоголю є прикладом рішень, які приймаються після обмірковування та після рішень, які охопили два райони і показали, що те, що ми робимо, має сенс. З одного боку, ми реагуємо на реальну проблему, тобто шум, порушення порядку, втручання служб і безсонні ночі мешканців, а з іншого боку, ми робимо це відповідально. Без війни з підприємцями, без правового хаосу і без дестабілізації ринку", – сказав присутній на сесії Тшасковський.

Нічна заборона на продаж алкоголю не поширюватиметься на магазини в зоні безмитної торгівлі аеропорту імені Фредерика Шопена.

