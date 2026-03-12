В Варшаве вводят запрет на ночную продажу алкоголя
В четверг Совет Варшавы принял решение о введении ночного запрета продажи алкоголя на всей территории города.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Запрет продажи алкоголя будет действовать с 22:00 до 6:00 и будет касаться магазинов и автозаправочных станций. Если постановление не будет обжаловано воеводой, запрет начнет действовать с 1 июня.
Члены совета были практически единодушны и 57 голосами за, при двух против (от оппозиционной "Права и справедливости"), приняли проект, вводящий ночной запрет на всей территории Варшавы. Ранее свое мнение о проекте высказали районы. Все 18 районных советов поддержали эту идею.
Внедрение ночного запрета продажи алкоголя в Варшаве прошло долгий путь, который начался с проекта резолюции, предложенного организацией Miasto Jest Nasze.
Мэр города Рафал Тшасковский сначала был против запрета, но потом изменил мнение и предложил свой проект, в котором хотел ввести запрет на всей территории города.
Затем он отказался от этой идеи и предложил ввести пилотный ночной запрет на территории двух районов: Śródmieście и Praga-Północ, который начал действовать с 1 ноября 2025 года.
"Ограничение ночной продажи алкоголя является примером решений, которые принимаются после обдумывания и после решений, которые охватили два района и показали, что то, что мы делаем, имеет смысл. С одной стороны, мы реагируем на реальную проблему, то есть шум, нарушение порядка, вмешательство служб и бессонные ночи жителей, а с другой стороны, мы делаем это ответственно. Без войны с предпринимателями, без правового хаоса и без дестабилизации рынка", – сказал присутствующий на сессии Тшасковский.
Ночной запрет на продажу алкоголя не будет распространяться на магазины в зоне беспошлинной торговли аэропорта имени Фредерика Шопена.
