Швеція послаблює 100-річну жорстку монополію на продаж алкоголю

У Швеції з 1 червня набувають чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями – дрібним виробникам вперше дозволили продаж напряму клієнтам, не через контрольовану державою спеціальну мережу магазинів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

З 1 червня невеликі броварні, виробники вин та лікеро-горілчаних напоїв зможуть продавати свою продукцію напряму клієнтам. Це стане першим послабленням більш як столітньої державної монополії на продаж алкоголю, запровадженої для боротьби з пияцтвом.

На зміни наважилися з метою допомогти малому бізнесу цієї галузі зростати, водночас зберігаючи основну роль державних алкомагазинів Systembolaget.

Епохальну зміну обговорювали ще з 2021 року. Тоді спецкомісія зазначила у своїй прогностичній доповіді, що нововведення збільшить продажі алкоголю по всій Швеції приблизно на 200 000 літрів на рік, що менш як 1% від продажів через мережу-монополіста.

За новими правилами, бізнес зможе продавати напряму покупцям лише одну пляшку після платної екскурсії на їхньому виробництві – 0,7 літра для міцного алкоголю, або 3 літри для виноробів і броварень, у час з 10 ранку до 8 години вечора. Крім того, продавець зобов’язаний нагадати покупцеві про небезпеки зловживання алкоголем.

Численні крихітні броварні Стокгольма зможуть продавати пиво напряму клієнтам лише у ті ж години, коли й державна мережа – відтак під забороною залишаються пізні вечірні години, друга половина дня суботи і уся неділя.

Через шість років планують провести аналіз зміни ситуації зі споживанням алкоголю внаслідок нововведення і за потреби переглянути законодавство.

Пропозицію ухвалили у парламенті Швеції 154 голосами "за" і 129 голосами "проти" – передусім лівої опозиції, яка засудила демонтаж десятиліть монополії держави на продаж алкоголю.

Натомість правий уряд Швеції назвав зміну "реформою свободи", яка має на меті стимулювати розвиток сектору мікропивоваріння, виноробства та туристичної індустрії.

Сусідня Фінляндія, яка має одну з найсуворіших політик щодо алкоголю в Європейському Союзі, також послаблює обмеження.