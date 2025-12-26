У Німеччині повідомляють про історичну кризу у сфері виноробства

Німецька виноробна галузь поринає у все глибші проблеми, навіть попри те, що виноградарі хвалять якість врожаю 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У звіті про стан ринку, опублікованому Німецькою асоціацією фермерів, зазначено, що врожай був виняткової якості, але економічна ситуація описана як історично жахлива.

У звіті зазначено, що ціни на вино оптом від 40 до 60 центів за літр були значно нижчими за виробничі витрати, які становлять близько 1,20 євро (1,42 долара).

Президент Асоціації фермерів Йоахім Руквід заявив, що галузь переживає найгіршу кризу за останні десятиліття, і попередив, що в результаті цього можуть бути втрачені великі площі виноградників.

Згідно з доповіддю, частка німецького вина на внутрішньому ринку впала до 41%. Експорт також постраждав, оскільки мита США вдарили по найважливішому зовнішньому ринку Німеччини.

Обсяги врожаю були надзвичайно низькими. Урожай вина 2025 року склав 7,3 мільйона гектолітрів, що на 16% нижче середнього показника за 10 років і є найменшим врожаєм з 2010 року.

У таких великих регіонах, як Рейнгессен, Пфальц, Баден і Вюртемберг, спостерігалося зниження врожаю до 20% порівняно з минулим роком, тоді як в таких регіонах, як Мозель, Саксонія і Заале-Унструт, врожай відновився після пошкодження морозами в 2024 році.

Усі 13 німецьких виноробних регіонів повідомили про дуже високу якість винограду. Асоціація зазначила, що вина врожаю 2025 року були ароматними, концентрованими та елегантними, а дрібні ягоди та суворий відбір підвищили якість, але зменшили обсяги. Майже дві третини німецького вина продається через супермаркети.

У 2024 році в Німеччині було продано близько 6,8 мільярда літрів пива, що є найнижчим показником з 1993 року.

При цьому продажі пива у Німеччині знизились навіть попри сподівання на чемпіонат з футболу.