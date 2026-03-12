На території польської шахти виявили невідомий безпілотник

Співробітники шахти у Великопольському воєводстві Польщі виявили на території невідомий безпілотник.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, повідомлення про виявлення дрона надійшло до влади в четвер, 12 березня, після 11:00.

Тоді співробітник буровугільної шахти в Гальчицях виявив на території шахти невідомий безпілотник.

Наразі правоохоронці перебувають на місці події.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

У листопаді Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".

