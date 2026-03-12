На территории польской шахты обнаружили неизвестный беспилотник
Сотрудники шахты в Великопольском воеводстве Польши обнаружили на территории неизвестный беспилотник.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Как отмечается, сообщение об обнаружении дрона поступило к властям в четверг, 12 марта, после 11:00.
Тогда сотрудник буроугольной шахты в Гальчицах обнаружил на территории шахты неизвестный беспилотник.
Сейчас правоохранители находятся на месте происшествия.
Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.
После этого Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.
В ноябре Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".
