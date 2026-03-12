Зеленський: будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики

Президент Володимир Зеленський повідомив початок роботи над будівництвом двох нових ліній для постачання електрики.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми працюємо над розширенням транскордонної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики", – сказав Зеленський.

"Робота починається і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і це те, що дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи", – заявив він.

За його словами, це точно взаємовигідно для обох наших держав.

Президент Володимир Зеленський та його румунський колега Нікушор Дан підписали низку документів під час візиту українського лідера до Бухареста.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – підтримка України та боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів.