Зеленский: строим с Румынией две новые линии для поставки электроэнергии

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы над строительством двух новых линий для поставки электроэнергии.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

"Мы работаем над расширением трансграничного сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для поставки электроэнергии", – сказал Зеленский.

"Работа начинается, и это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область, и это то, что позволит Румынии стать сильнее с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы", – заявил он.

По его словам, это точно взаимовыгодно для обоих наших государств.

Президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Никушор Дан подписали ряд документов во время визита украинского лидера в Бухарест.

