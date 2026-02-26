Єврокомісія відхилила нову пропозицію про фінансування абортів

Європейська комісія не буде створювати нову схему фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Громадянська ініціатива "Мій голос, мій вибір" закликала ЄС створити добровільний фінансовий механізм, щоб допомогти країнам надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати туди, де це можливо.

Європейський парламент в грудні проголосував за цю ініціативу.

В Єврокомісії заявили, що "немає потреби пропонувати новий правовий інструмент", оскільки "підтримка ЄС вже може бути надана відносно швидко державами-членами, які бажають це зробити в рамках існуючих інструментів".

Зокрема, як зазначили в ЄК, країни можуть використовувати Європейський соціальний фонд плюс, "якщо це відповідає їхньому національному законодавству, для надання такої підтримки".

Його бюджет становить 142,7 млрд євро і в основному використовується для підтримки зайнятості та соціальних послуг.

"ЄСФ+ може підтримати зусилля цих держав-членів, надаючи їм автономію у визначенні того, як і за яких умов буде надаватися доступ до безпечних і легальних абортів", – йдеться у заяві.

Раніше також стало відомо, що прем'єр-міністри п'яти країн закликали Європейську комісію вжити заходів щодо ініціативи громадян, спрямованої на пошук фінансування для підтримки доступу до абортів по всьому ЄС.