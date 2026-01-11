У Польщі на керівника поліції наклали великий штраф за розкриття даних жінки після аборту

Голова Управління з захисту персональних даних Польщі наклав штраф у розмірі 78 тис. злотих (понад 18 тис. євро) на начальника міської поліції в Кракові за оприлюднення даних жінки, яку в 2023 році поліція намагалася переконати розкрити, хто допоміг їй зробити аборт.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Наприкінці липня 2023 року ЗМІ описали втручання краківської поліції щодо жінки, яка після прийому таблетки для переривання вагітності потрапила до відділення невідкладної допомоги однієї з лікарень.

Справа набула широкого розголосу. Поліція опублікувала заяву, в якій пояснювала свої дії, оприлюднивши особисті дані особливої категорії. Командир краківської поліції повідомив про це Управління з захисту персональних даних, що розпочало провадження.

Голова управління встановив, що, хоча раніше жінка сама розкрила свою особу в ЗМІ, поліція порушила її приватність, опублікувавши в пресрелізі занадто детальні дані, включаючи інформацію про її здоров'я, перебіг лікування та прийняті медичні засоби.

При цьому він вказав, що ці дані на той час не були у відкритому доступі, а їх розкриття не було необхідним для виконання завдань поліції.

Речниця начальника воєводської поліції в Кракові Катажина Цісло повідомила, що поліція оскаржуватиме рішення Управління з захисту персональних даних.

Наразі жінки у Польщі можуть зробити аборт лише в лікарні, якщо вагітність настала внаслідок сексуального насильства чи інцесту або становить пряму загрозу життю чи здоров'ю матері.

У Польщі також заборонена допомога в проведенні аборту, яка карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Нинішній уряд Дональда Туска році намагався помʼякшити суворе законодавство про аборти, але безуспішно.

У липні у Польщі увʼязнили лікарів через резонансу смерть жінки, якій не зробили аборт.



