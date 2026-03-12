ЄС попередив Албанію про загрози членству на тлі справи звинуваченої в корупції ексвіцепрем’єрки

Парламент Албанії в четвер проголосував проти зняття недоторканності з колишньої віцепрем'єр-міністерки Белінди Баллуку, якій висунуто звинувачення в корупції, що викликало попередження з боку Брюсселя про наслідки для заявки країни на членство в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Еді Рама та його керівна Соціалістична партія захистили Баллуку, яку спеціальний прокурор Албанії, SPAK, планує заарештувати за втручання в інфраструктурні проєкти на загальну суму понад 200 мільйонів євро.

Наприкінці лютого Рама звільнив Балуку з посад віцепрем'єр-міністра та міністра інфраструктури та енергетики. Вона заперечує будь-які правопорушення.

"ЄС бере до уваги результати сьогоднішнього голосування в албанському парламенті. Прихильність до верховенства права та боротьба з корупцією мають першорядне значення для процесу вступу до ЄС", – заявив у четвер речник Європейської комісії.

"Забезпечення сприятливого середовища для ефективного виконання SPAK своєї роботи має важливе значення для надійної підтримки прогресу Албанії на шляху до членства в ЄС", – додав речник Єврокомісії.

Посольства Німеччини, Великої Британії та Нідерландів також відреагували на голосування, приєднавшись до Брюсселя і закликавши не допустити втручання в судовий процес.

Для вступу Албанії до ЄС "ефективне переслідування корупції, навіть у гучних справах, є важливою передумовою", йдеться в заяві посольства Німеччини в Тирані, яке закликало уряд Албанії поважати верховенство права. "Ми чітко очікуємо, що судова влада зможе швидко і безперешкодно розслідувати ці справи", – додали в посольстві.

Рама відповів заявою на Х, заявивши, що "ми всі на 100 відсотків згодні" з "висловленими принципами". Він наполягав на шляху Албанії до ЄС до 2030 року і на тому, що уряд у Тирані повністю підтримує SPAK.

"Керівна більшість сьогодні зробила саме те, що зробив би будь-який демократичний парламент в Європі", – написав прем'єр-міністр. Він стверджує, що схвалення запитів прокуратури на арешт депутата має відповідати конституції і не може розглядатися як "перетин шенгенських кордонів без перевірок".

Нагадаємо, у зв’язку з підозрами Баллуку в столиці Албанії Тирані відбувалися антиурядові протести.