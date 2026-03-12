ЕС предупредил Албанию об угрозах членству на фоне дела обвиненного в коррупции экс-вице-премьера

Парламент Албании в четверг проголосовал против снятия неприкосновенности с бывшего вице-премьер-министра Белинды Баллуку, которой предъявлено обвинение в коррупции, что вызвало предупреждение со стороны Брюсселя о последствиях для заявки страны на членство в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Премьер-министр Эди Рама и его правящая Социалистическая партия защитили Баллуку, которую специальный прокурор Албании, SPAK, планирует арестовать за вмешательство в инфраструктурные проекты на общую сумму более 200 миллионов евро.

В конце февраля Рама уволил Балуку с должностей вице-премьер-министра и министра инфраструктуры и энергетики. Она отрицает любые правонарушения.

"ЕС принимает во внимание результаты сегодняшнего голосования в албанском парламенте. Приверженность верховенству права и борьба с коррупцией имеют первостепенное значение для процесса вступления в ЕС", – заявил в четверг представитель Европейской комиссии.

"Обеспечение благоприятной среды для эффективного выполнения SPAK своей работы имеет важное значение для надежной поддержки прогресса Албании на пути к членству в ЕС", – добавил представитель Еврокомиссии.

Посольства Германии, Великобритании и Нидерландов также отреагировали на голосование, присоединившись к Брюсселю и призвав не допустить вмешательства в судебный процесс.

Для вступления Албании в ЕС "эффективное преследование коррупции, даже в громких делах, является важной предпосылкой", говорится в заявлении посольства Германии в Тиране, которое призвало правительство Албании уважать верховенство права. "Мы четко ожидаем, что судебные власти смогут быстро и беспрепятственно расследовать эти дела", – добавили в посольстве.

Рама ответил заявлением на Х, заявив, что "мы все на 100 процентов согласны" с "высказанными принципами". Он настаивал на пути Албании в ЕС к 2030 году и на том, что правительство в Тиране полностью поддерживает SPAK.

"Правящее большинство сегодня сделало именно то, что сделал бы любой демократический парламент в Европе", – написал премьер-министр. Он утверждает, что одобрение запросов прокуратуры на арест депутата должно соответствовать конституции и не может рассматриваться как "пересечение шенгенских границ без проверок".

Напомним, в связи с подозрениями Баллуку в столице Албании Тиране происходили антиправительственные протесты.