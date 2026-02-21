У столиці Албанії під час антиурядового протесту стались сутички

У столиці Албанії Тірані ввечері у п’ятницю антиурядовий протест переріс у сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері 20 лютого протестувальники вийшли у центр Тірани з вимогою відставки уряду Еді Рами, у продовження серії протестів у зв’язку з корупційними підозрами проти віцепрем’єрки Албанії і його близької соратниці.

Shqiptarja.com

Протестувальники почали жбурляти запалювальну суміш та пускати піротехніку у напрямку офісу прем'єра. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ та водомет.

Shqiptarja.com

Політична ситуація в Албанії загострилася з кінця грудня, коли віцепрем’єрці та міністерці інфраструктури Белінді Баллуку висунули офіційні звинувачення у втручанні в тендери на великі інфраструктурні проєкти та сприяння деяким компаніям, що вона заперечує.

Антикорупційний суд відтоді відсторонив Баллуку від посади, але для подальшого притягнення до відповідальності спеціальною прокуратурою необхідно, щоб парламент зняв з неї імунітет. Партія Еді Рами після минулорічної перемоги на виборах має переконливу більшість у парламенті і невідомо, чи це станеться.

Починаючи з грудня, у Тірані неодноразово проходили бурхливі антиурядові протести.