У Фінляндії закликають заборонити навчання дітей вдома, у Міносвіти проти

Міністр освіти Фінляндії Андерс Адлеркройц виступив проти поспішного запровадження заборони на домашню освіту, попри заклики обмежити цю практику за прикладом сусідньої Швеції.

Суперечка розгорілася на тлі зростання популярності домашнього навчання: за останні шість років кількість дітей, що вчаться вдома, зросла втричі й зараз становить близько 1 000 осіб.

Голова Поліції безпеки Фінляндії Юха Мартеліус заявив, що повна заборона домашнього навчання допомогла б запобігти потенційній радикалізації.

За даними розвідки, у столичному регіоні є особи з фундаменталістськими поглядами, які прагнуть створювати закриті домашні школи.

Однак глава Міносвіти вважає, що спочатку слід зосередитися на посиленні нагляду за родинами, де діти вчаться вдома.

"Нам варто розглянути варіант посилення моніторингу, перш ніж вдаватися до радикальних заборон", – наголосив міністр Адлеркройц.

Лаура Франке з Національного агентства з питань освіти зазначає, що домашнє навчання у Фінляндії фактично не регулюється законом.

Наразі опікунам достатньо лише повідомити школу про перехід на домашню форму навчання – жодних спеціальних дозволів не потрібно.

У Швеції відвідування школи є обов'язковим. У Фінляндії ж закон вимагає лише отримання освіти, що дозволяє батькам навчати дітей самостійно.

