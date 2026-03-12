В Финляндии призывают запретить обучение детей дома, в Минобразования против

Министр образования Финляндии Андерс Адлеркройц выступил против поспешного введения запрета на домашнее образование, несмотря на призывы ограничить эту практику по примеру соседней Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Спор разгорелся на фоне роста популярности домашнего обучения: за последние шесть лет количество детей, обучающихся дома, выросло в три раза и сейчас составляет около 1 000 человек.

Глава Полиции безопасности Финляндии Юха Мартелиус заявил, что полный запрет домашнего обучения помог бы предотвратить потенциальную радикализацию.

По данным разведки, в столичном регионе есть лица с фундаменталистскими взглядами, которые стремятся создавать закрытые домашние школы.

Однако глава Минобразования считает, что сначала следует сосредоточиться на усилении надзора за семьями, где дети учатся дома.

"Нам стоит рассмотреть вариант усиления мониторинга, прежде чем прибегать к радикальным запретам", – подчеркнул министр Адлеркройц.

Лаура Франке из Национального агентства по вопросам образования отмечает, что домашнее обучение в Финляндии фактически не регулируется законом.

Сейчас опекунам достаточно лишь уведомить школу о переходе на домашнюю форму обучения – никаких специальных разрешений не требуется.

В Швеции посещение школы является обязательным. В Финляндии же закон требует только получения образования, что позволяет родителям обучать детей самостоятельно.

В прошлом году в Финляндии вступил в силу закон, открывающий возможность получить среднее образование на английском языке.

